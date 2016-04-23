Хиддинк: «Планировали выпустить Азара на 45 минут, но ему понравилось, и он остался до конца»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк оценил игру Эдена Азара в матче 35-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:1). В этой встрече Азар отметился дублем.

«На протяжении последних десяти дней мы работали с ним в общей группе, наблюдая за тем, как он двигается – все было хорошо. Он перемещался легко, так что я сказал, что он выйдет в старте на этот матч, а там мы посмотрим, как пойдут дела.

Речь шла о 45 минутах или чуть более, но ему так понравилось, что он смог сыграть весь матч. Это знак того, что и он, и вся команда сильны духом», – сказал Хиддинк