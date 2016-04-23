Кубок Англии. «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за путевку в финал

23 апреля в Ливерпуле определится финалист Кубка Англии. В полуфинальном матче сыграют местный «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева поля переживают определенный спад в игре, а вот «красные дьяволы» могут воспользоваться формой «Эвертона» и пробиться в финал турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:15. Не пропустите!