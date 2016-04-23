Льорис: «Новая философия «шпор» заключается в атакующем стиле»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис уверен в том, что атакующий стиль игры команде привил нынешний наставник Маурисио Покеттино. Напомним, что аргентинский специалист возглавляет лондонскую команду с мая 2014 года. В этом сезоне «Тоттенхэм» играет выше всех похвал, занимая второе место за четыре тура до конца чемпионата.

«Покеттино сумел изменить философию игры «Тоттенхэма». После двух лет работы с нашим наставником мы уже точно знаем, чего он хочет видеть от нас на поле. Раньше мы выжидали, когда противник допустит ошибку. Новая философия «шпор» заключается в атакующем стиле. Теперь сами навязываем сопернику свою игру», – сказал француз.