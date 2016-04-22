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    Промес жалеет, что не выкинул Дзюбу из самолета

    Форвард «Спартака» Квинси Промес прокомментировал эпизод, произошедший после матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом». Напомним, что форвард петербуржцев Артем Дзюба полетел в столицу России вместе с московской командой, чем вызвал огромное негодование со стороны болельщиков красно-белых.

    – Дзюба возвращался из Петербурга в самолете «Спартака». Никогда не поверим, что он сидел отдельно от всех и молчал.

    – Нет, конечно – это было бы глупо. Я не знаю всей ситуации, но мы оба играли в «Спартаке», и мне это нравилось. Я делал ему голевые передачи, а потом он ушел в «Зенит» и оставил меня одного! Ну ладно, вы там совсем уж его не мочите, он мой друг.

    – Так вы обсудили игру?

    – После таких матчей я не в настроении говорить о футболе. Я слишком зол и печален для этого. И, может быть, даже агрессивен. Со мной Дзюба в любом случае не мог бы ничего обсудить – я спал. К тому же болтали только на русском, и я ничего не понимал.

    – Но вы знаете, что вся эта ситуация не порадовала фанатов?

    – Я полностью их понимаю. Мы провалились на поле, а потом взяли в самолет игрока, который провел у нас много лет, а теперь забивает за «Зенит», в том числе и нам. Со стороны это не очень здорово, особенно учитывая результат. Но проблема возникла именно из-за поражения. Если бы выиграли, всем было бы все равно. И если бы можно было вернуться назад, я бы выкинул Дзюбу из самолета. Точно говорю!

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.04.2016 15:13
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:44

      после драки кулаками не машут ))) и потом - надеюсь, ему тоже сломают карьеру через травму или еще как-нибудь.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 22 апреля 2016, 21:52

      Это же хорошо, когда люди могут шутить даже после обидных поражений.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 22 апреля 2016, 21:30

      +

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 22 апреля 2016, 21:19

      Чемодан ... вокзал ... Африка.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 22 апреля 2016, 20:35

      На такой случай у Дзюбы есть парашют, а Промеса только зонтик.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 апреля 2016, 16:52

      Во блин разговорился сёдни уголёк,прорвало как с поносу...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 апреля 2016, 16:05

      Какой грозный парнишка

      9
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 22 апреля 2016, 15:55

      а потом бы Халк тебе порку устроил :D

      1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 22 апреля 2016, 15:39

      ахахахахахха респект!!!

      7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 апреля 2016, 15:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Они наверно и людей едят.

      -5
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