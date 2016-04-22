Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев: «Сделаем все, чтобы стать чемпионами»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев пообещал, что его команда будет бороться за чемпионство в каждом оставшемся матче.

    «Впереди выезд в Пермь, где всегда сложно играть, что и показал кубковый матч «Амкар»«Зенит». Но пермяки провели 120 минут, поэтому мы должны быть посвежее. В чемпионате пока ничего не ясно – все теряют очки. Нужно не опускать руки и продолжать работать. После трех побед подряд мы дважды сыграли вничью, поэтому важно победить в воскресном матче.

    Что касается календаря, может быть, и к лучшему, что мы будем играть с лидерами – это матчи за шесть очков. Сделаем все, чтобы стать чемпионами. Когда, как не сейчас, бороться за первое место?» – считает Игнатьев.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2016 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 23 апреля 2016, 14:24

      И как всегда в конце сезона на 5-6 месте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 23 апреля 2016, 10:33

      В еврокубки нужно попасть, а потом постепенно проводить селекцию, избавляться от балласта, вводить молодых в состав и приобретать игроков уровня Чорлуки хотя бы по одному-два в ТО

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > LokoBars 23 апреля 2016, 11:15

      Согласен на счёт селекции! Нужно руководство, которое по настоящему будет любить и жить Локомотивом,которое вернёт клуб на былые позиции как при Сёмине, а не эти отмыватели бабла! Финансы же есть! Сами же хвастаются,что не меньше чем у Зенита!...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars > mdu86 24 апреля 2016, 23:37

      Будем верить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2016, 09:36

      не смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 23 апреля 2016, 06:39

      Делайте,мы ждём

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 апреля 2016, 21:52

      на каждый матч настраиваться надо.и забивать больше одного мяча за игру. Тогда и победы будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 апреля 2016, 19:25

      Чемпионство слишком громко , 3 место вполне не плохо и реально !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > XaXatyn 23 апреля 2016, 00:20

      Увы,но согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 22 апреля 2016, 16:39

      Вот ведь не то ляпнул !- НЕ ТО!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 22 апреля 2016, 15:28

      За третье поборемся.
      Кстати, после выхода в финал кубка ЦСКА и Зенита пятое место в чемпионате даёт участие в Лиге Европы - что тоже неплохо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      DenMih 22 апреля 2016, 14:44

      скорее всего Локо у Амкара выиграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 апреля 2016, 12:45

      Самое главное нужно выиграть у спортака.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11