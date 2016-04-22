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    «Челси» включается в борьбу за Бен Арфа

    Полузащитник «Ниццы» Атем Бен Арфа получил предложение о переходе от лондонского «Челси». Известно, что в услугах футболиста заинтересованы «ПСЖ», «Ливерпуль», «Милан» и «Атлетико».

    Ближайшим летом 29-летний Бен Арфа станет свободным агентом, что позволит ему самостоятельно выбрать новую команду. В текущем сезоне в 30 матчах лиги 1 Бен Арфа забил 16 голов и отдал пять голевых передач. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллиона евро.

    Источник: L' Equipe

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    22.04.2016 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 22 апреля 2016, 15:04

      Молодец Бен Арфа. На нем уже все крест поставили, а он сумел перезапустить карьеру

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