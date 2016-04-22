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    Калиниченко: «Возможно, многие вещи, которые Федун сделал для «Спартака», перевесят годы без побед»

    Экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко не согласен с мнением о том, что неудачные результаты красно-белых связаны лишь с владельцем клуба Леонидом Федуном.

    – Болельщики все больше винят во всех бедах «Спартака» владельца клуба Леонида Федуна и требуют, чтобы он ушел. Что об этом думаете?

    – Я сам к этим годам без трофеев отношусь очень болезненно. Но что даст продажа клуба Федуном? Где гарантия, что придет другой хозяин и все исправит? Все-таки Леонид Арнольдович много сделал для «Спартака». Один стадион чего стоит.

    – Музей, стадион, академия. А результата нет. Некоторые винят окружение Федуна. Якобы человек доверил управление клубом не тем людям.

    – В любом бизнесе важно то, кто тебя окружает. Окружение Федуна процентов на 90 должно нести ответственность за происходящее с командой. С другой стороны, он сам ответственен за тех, кого пригласил.

    – В общем, все замыкается на Федуне.

    – Да. Но приговор «виновен» я вынести не могу. Многие вещи, которые он сделал, останутся в спартаковской истории навсегда. Возможно, они даже перевесят эти годы без побед. Рано или поздно «Спартак» начнет выигрывать, а стадион останется навсегда. Музей – тоже.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.04.2016 01:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 апреля 2016, 10:26

      победят когда-нибудь... кого-нибудь!!! может быть???

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +27

      ntaram 22 апреля 2016, 07:01

      Что да, то да !

      2
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