Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Гинер сказал, что я не настоящий армеец? Тогда я вообще спартаковец»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своем отношении к словам владельца московского ЦСКА Евгения Гинера о том, что, несмотря на выступления Жиркова в составе красно-синих с 2004 по 2009 год, он не является настоящим армейцем.

    «Евгений Гинер сказал, что Широков – настоящий армеец, а я нет. Какой тогда? Фальшивый, значит. Обидно ли слышать? Нет. Может, он имел в виду, что я просто не заканчивал армейскую школу? Но тогда я вообще спартаковец.

    Мой сын ходит в школу ЦСКА. Он хоть и чуть помладше, но занимался в общей группе с сыном Ромы Широкова. До этого в «Динамо» играл, но сейчас от дома до «армейской» академии – две минуты. Очень удобно. Из школы вышел – и ты на тренировке. Другое дело, что сейчас его перевели в платную группу. Почему? Сам не знаю… Но он уже мечтает играть в «Зените». Осталось только переехать», – поделился Жирков.

    Напомним, что Жирков является воспитанником тамбовского «Спартака».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2016 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 22 апреля 2016, 19:01

      Продался с потрахами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 апреля 2016, 13:50

      Вот это да. Со зла так заявил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 22 апреля 2016, 12:06

      Жирков будет тем, кем скажет его жена, которая все вопросы решает, где и за сколько юра будет играть......
      А для нас всех ты будешь подкаблучником, не имеющим своего мнения и решения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 22 апреля 2016, 12:03

      Да, Юрик... настоящий армеец такой херни точно не сказал бы. Гинер, оказывается, прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 22 апреля 2016, 11:41

      Анжуец

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 22 апреля 2016, 11:36

      магомед жирков

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      tunik84 22 апреля 2016, 11:32

      Махачкалинец

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 22 апреля 2016, 11:31

      Динамовец он ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 апреля 2016, 11:23

      Спартаковец,армеец,зенитчик,ка
      кая разница.У нас сейчас пол Рубина играет,ну и что?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Диксоть 22 апреля 2016, 10:59

      Все мечтают играть в Зените или Газпроме ? ))) надеюсь эта песня не долго продлиться - тк блок пакет у правительства РФ . Им стоит намекнуть что халки,витсели,гараи и про. Х... Того не стоит, а на эти суммы можно строить хорошие спортивные академии по всей стране и звать лучших детских тренеров. Импортозамещение и вклад в свое будующее . Ну а стадион это ПОЗОР сродни Васильевой . И долгострой и цена 2-3 стадионов . Культурные люди некультурно пилят

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Диксоть > vvv246 22 апреля 2016, 11:29

      Зависть ? Ты знаешь я своим клубом горжусь, даже если он сейчас не в ударе. Все что ты можешь это сказать зависть. Извини но вынужден признать что твой Iq ниже 80. Если ты не видешь то чего я написал о стадионе , и считаешь что лучше покупать звезд за границей. Потом будешь детям рассказывать а на моей памяти зенит квалификацию ЛЧ проходил. Продав тогоже халки можно несколько школ построить, ну даже если одну. Пригласить специалистов , перенять европейскую модель. А не покупать готовое, ты потребитель. Мои симпатии к зенита были на рубеже Аршавина,Быстрова,кержакова,ра
      димова и прочих . Чтото я не помню легионеров в составах тех времен до евро 08.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      msbleff > vvv246 22 апреля 2016, 11:38

      чему завидовать то здесь? убрать газпром и настанет пиздец питерскому футболу.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Диксоть > kniazevski 22 апреля 2016, 11:54

      Это точно , вспоминается его крутой гол с лева. Уж не помню кому в ЛЧ с цска. Потом Салам и постепенное затухание, а все почему ? Может потому что уже привыкли так до контракта добраться по инерции пройти и все. Хорош. Мальчишки любят футбол, но им ценность подменяют в какой-то момент вместо любви и страсти к футболу , любовь к золотому тельцу. После евро 2012 хочется встретить Андрея а. И по Губам его набуцкать , чтоб еще больше стали. Трансферная политика зенита Гавно, у цска в разы лучше что доказывает ихнее чемпионство 14,15. Купить мусу в 10 раз дешевле , а по кпд разница с халком невелика. А почему ? Да потому что зачем зенита искать когда сидят на мешке денег . Сборник итальянский сидит на скамейке иза это что лимит. А зп у него минимум 70 миллионов рублей в год я о кришито. А че , деньги есть мы можем это позволить. Ага, щитах пор пока на вилы кого-то не насадят )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > msbleff 22 апреля 2016, 12:04

      Ахахах,такие придурки,ты посмотри когда Зенит побеждал Кубок Уефа и Суперкубок Уефа,где там большие деньги в составе?ты знаешь вообще зп Халка?убери у мясо лукойл и что будет с ним?больше читай ограниченный,пару статей увидел и уже думаешь что ты эксперт,ты выбрал позицию серой массы,где ты тысячный человек,который чё то про деньги пишет....На кого по факту ещё надеется русским,как не на Зенит?который приносит очки для страны больше всех....Что то не видно,где про Краснадар что то пишут,который укрепился по составу не хуже?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > kniazevski 22 апреля 2016, 12:06

      Можешь начинать придумывать оправдание поражения от Зенита

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Диксоть > narkozanos 22 апреля 2016, 12:30

      Чуть макну тебя. У краснодарского спонсор Галицкий сеть магнит ретейлеры, основано в краснодаре клуб создан в 2008 но уже приносит очки бюджет меньше в два раза, но прогресс на лицо. Спонсор частник. У зенита спонсор Газпром Пао ( доля государственного участия более 50%. А с какого ? Народ то за собственных звезд , за школы спортивные не только в питере. Ну очки , твои о да это прям достижение. А по факту , Спартак в свое время один очки приносил , кто-то об этом кричит. Да молодцы взяли ле. Но тогда и халков и всей пиздабратии небыло за немереные бабки а были свои. Тот состав уважаю они с начала 2000 рубились молодыми

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Диксоть 22 апреля 2016, 12:54

      тебе бы не стоило в твоё время школу прогуливать, эксперт херов

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Диксоть 22 апреля 2016, 15:11

      Ты живёшь в прошлом?твои поросята в пример не идут,они уже давно опозорились,,лукойл не мало бабок им даёт...Витсель,Халк,,это все кого купили за большие бабки и стадион новый,Гарая и Гарсию могли купить так же любые клубы РФПЛ,зп у них не большая,в Зените начинают все играть просто когда приходят,в Спартаке все загинаются,в Кубани при задолжностях покупают игроков,если нужно доеба*ся,причина всегда найдётся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Диксоть > С-Пб on-line 24 апреля 2016, 18:37

      Слыш пиздюк я ра выезде в культурной был в 2001 так что тяги лицо свое. Еще один обсомок пивом обглушенный. А то что пишу криво, вот именно тогда и прогуливал. Умиляют уебки как ты которые кроме грамматики ниначто указать не могут

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Диксоть 25 апреля 2016, 09:23

      заглот масквабадский, вафлю ты глотал в 2001, чепушила!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11