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    Пономарев: «Головин очень нужен сборной России»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отметил игру полузащитника армейцев Александра Головина, оформившего дубль в матче 1/2 финала Кубка России против «Краснодара» (3:1).

    «Меня удивляет, что Головин такой молодой, а уже настолько свободно и уверенно чувствует себя на поле. В 19 лет заиграл только Эдуард Стрельцов. Если Александр продолжит работать над собой, то вырастет в большого футболиста. У него хороший удар с правой ноги и правильное движение. Если найдет себя, то станет полузащитником экстра-класса. С другой стороны, может и пропасть, как многие наши «звездочки», вроде Дмитрия Сычева или Александра Кокорина. Только ты перестаешь работать, как все заканчивается.

    Сборной России Головин очень нужен, но не прямо сейчас. Нужно подпускать его к основе потихоньку. Пока он не игрок основного состава. Во Францию он должен поехать, но в стартовом составе он потеряется, и потом его не найдешь. Сначала надо обрести силу и уверенность. Если делать все поступательно, то Головин может стать лидером национальной команды на домашнем чемпионате мира. У нас мало таких полузащитников, которые могут бить с дальней дистанции, и это большой плюс Александра», – сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2016 19:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      Xendz 21 апреля 2016, 23:56

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 21 апреля 2016, 21:52

      Таких как Головин в сборной еще как минимум двоих надо, причем в основу надо их уже сейчас ставить,чтобы к 2018 году это были крепкие и уверенные игроки!

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 21 апреля 2016, 20:26

      главное что бы не помешали травмы или (большие деньги или звёздная болезнь) когда игроки забывают про футбол, или перестают тренироваться и прогрессировать.

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