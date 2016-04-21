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Пономарев: «Головин очень нужен сборной России»

21 апреля 2016, 19:55
3

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отметил игру полузащитника армейцев Александра Головина, оформившего дубль в матче 1/2 финала Кубка России против «Краснодара» (3:1).

«Меня удивляет, что Головин такой молодой, а уже настолько свободно и уверенно чувствует себя на поле. В 19 лет заиграл только Эдуард Стрельцов. Если Александр продолжит работать над собой, то вырастет в большого футболиста. У него хороший удар с правой ноги и правильное движение. Если найдет себя, то станет полузащитником экстра-класса. С другой стороны, может и пропасть, как многие наши «звездочки», вроде Дмитрия Сычева или Александра Кокорина. Только ты перестаешь работать, как все заканчивается.

Сборной России Головин очень нужен, но не прямо сейчас. Нужно подпускать его к основе потихоньку. Пока он не игрок основного состава. Во Францию он должен поехать, но в стартовом составе он потеряется, и потом его не найдешь. Сначала надо обрести силу и уверенность. Если делать все поступательно, то Головин может стать лидером национальной команды на домашнем чемпионате мира. У нас мало таких полузащитников, которые могут бить с дальней дистанции, и это большой плюс Александра», – сказал Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия ЦСКА Головин Александр Пономарев Владимир
Комментарии (3)
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sour12
1461259606
главное что бы не помешали травмы или (большие деньги или звёздная болезнь) когда игроки забывают про футбол, или перестают тренироваться и прогрессировать.
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nemolod
1461264731
Таких как Головин в сборной еще как минимум двоих надо, причем в основу надо их уже сейчас ставить,чтобы к 2018 году это были крепкие и уверенные игроки!
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Xendz
1461272191
Согласен
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