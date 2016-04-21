Пономарев: «Головин очень нужен сборной России»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отметил игру полузащитника армейцев Александра Головина, оформившего дубль в матче 1/2 финала Кубка России против «Краснодара» (3:1).

«Меня удивляет, что Головин такой молодой, а уже настолько свободно и уверенно чувствует себя на поле. В 19 лет заиграл только Эдуард Стрельцов. Если Александр продолжит работать над собой, то вырастет в большого футболиста. У него хороший удар с правой ноги и правильное движение. Если найдет себя, то станет полузащитником экстра-класса. С другой стороны, может и пропасть, как многие наши «звездочки», вроде Дмитрия Сычева или Александра Кокорина. Только ты перестаешь работать, как все заканчивается.

Сборной России Головин очень нужен, но не прямо сейчас. Нужно подпускать его к основе потихоньку. Пока он не игрок основного состава. Во Францию он должен поехать, но в стартовом составе он потеряется, и потом его не найдешь. Сначала надо обрести силу и уверенность. Если делать все поступательно, то Головин может стать лидером национальной команды на домашнем чемпионате мира. У нас мало таких полузащитников, которые могут бить с дальней дистанции, и это большой плюс Александра», – сказал Пономарев.