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    Денис Черышев вернется в общую группу на следующей неделе

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о процессе восстановления своего сына, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

    «Денис хорошо себя чувствует, восстанавливается. Думаю, что на следующей неделе уже будет тренироваться в общей группе. Он и так уже тренируется с партнерами. Но это мои предположения. Хотя, скорее всего, так и будет.

    Не знаю, сможет ли он восстановиться к ближайшей игре в воскресенье с «Хетафе», я еще с ним не разговаривал по этому поводу.

    Конечно, он успеет показать себя. Все будет нормально! До чемпионата Европы еще много времени, почти два месяца. Повторюсь, он успеет показать себя в оставшихся четырех матчах», – заявил отец футболиста.

    Напомним, что Черышев-младший получил травму подколенного сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:3) в начале марта.

    Источник: ТАСС

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    21.04.2016 16:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -130

      калач 22 апреля 2016, 08:47

      о у Севильи новый тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6613

      maior-60 21 апреля 2016, 21:06

      Отец - за сына. Это нормально. Только не тянет сынок на сборную. Слабоват здоровьем вышел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Truly 21 апреля 2016, 18:48

      Без него они как-то получше играют, по крайней мере результаты показывают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Nark0z 21 апреля 2016, 18:43

      Да ну его нахер этого Черышева, не игрок, а туфелька хрустальная.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2016, 17:19

      не помню чтобы этот выскочка Черышев играл хотя бы три игры подряд то он в глубоком запасе то постоянно травмирован походу его ждет судьба Измайлова который постоянно лечился

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 апреля 2016, 16:52

      Россия ждет, Слуцкий надеется, Нижний верит!

      0
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      Рейтинг: +18

      Svarnoy14 21 апреля 2016, 16:41

      Хорошо бы перед Евро и игровую практику получить.

      0
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