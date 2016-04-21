Смольников: «Болельщики будут рады увидеть очередную игру между «Зенитом» и ЦСКА»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников после матча 1/2 финала Кубка России с «Амкаром», в котором петербургская команда взяла верх над своим соперником в серии пенальти, остался недоволен условиями на стадионе в Перми.

— Это была кубковая игра, что само по себе тяжело, а еще и выезд, еще и полуфинал. Шансы были 50 на 50, все хотели выиграть. Поэтому легко бы нам точно не было, а получилось — еще и добавленное время сыграли. Хорошо, что где-то помогло везение, где-то еще что-то, и в итоге вышли дальше.

— Впереди — ЦСКА в Казани. Будет суперигра?

— Тут даже лишних слов не надо, и так все все понимают. Не будь это ЦСКА, это все равно был бы финал, очень важная игра. Думаю, болельщики будут счастливы увидеть еще один такой матч.

— Сегодня игра только началась, и «Зенит», который вышел на поле весь в белом, оказался весь в черном, хотя трава вроде бы искусственная. Вы не удивились?

— Если честно, я сам в первый раз видел такое. Вроде бы да, искусственное поле, но ты падаешь, встаешь — и действительно весь в грязи. Бегаешь как будто в глине, в болоте каком-то. Конечно, это не проблема, все играли в одинаковых условиях, но я удивился, – сказал Смольников.