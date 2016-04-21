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    Идову: «В «Амкаре» меня любят называть Эфиопом из фильма «Жмурки»

    Защитник «Амкара» Брайан Идову, ставший автором гола в ворота «Зенита» в полуфинале Кубка России, рассказал о своих прозвищах в стане пермского клуба.

    «При Муслине и Гуренко меня кто-то называл Иду. Это было впервые, а до этого звали по имени Брайан. Мищенко и Гиголаев любят называть Эфиопом из фильма «Жмурки». Это пока самая популярная шутка. Задело ли меня это? Нет, спокойно к этому отношусь. Фильм мне, кстати, понравился.

    Сталкивался ли с расизмом на российских стадионах? Очень редко и давно. Три раза. Когда играл за молодежную команду, а также по разу в ФНЛ и Премьер-лиге. С кем играли, не помню. Но все три ситуации произошли в Москве», – заявил воспитанник «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2016 07:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      zadira56 28 апреля 2016, 11:27

      Максимка)

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 апреля 2016, 10:38

      Вот сразу видно нормальный Негр!! ой, т.е Эфиоп )))
      Расизм расизмом, но надо и уметь понимать стёб в мужском коллективе.

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