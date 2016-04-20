Мини-футбол. Самородова: «Мы совершали детские ошибки»

Капитан Национальной женской сборной России по мини-футболу в товарищеских матчах со сборной Португалии Александра Самородова подвела итог двум поединкам на Азорских островах.

– Думаю, что мы очень долго привыкали к залу, к мячу. Покрытие очень вязким для нас показалось. Конечно, это никак не снимает с нас ответственность за результат. Считаю, что по игре мы мало в чем уступили португалкам. Но вот в небольших аспектах проиграли довольно прилично. Мы допустили много технического брака, плохая реализация моментов была. Совершали детские ошибки, которых можно было точно не совершать. В результате ошибались, получали мячи в свои ворота, потом немного подсели в психологическом плане. Не смогли в нужный момент переломить ход матча.

– Как считаешь, настрой после поражения на Чемпионате Мира в Гватемале у португалок на нас был запредельный?

– Да, несомненно. Это было видно невооруженным глазом. По итогам первой игры радости от победы у них было столько, как будто они выиграли финал Чемпионата Мира. В каком-то отношении, наверное, для них это было некоей «расплатой за Гватемалу», когда мы не дали им сыграть в финале. Поэтому настрой у них был запредельный, а особенно при такой поддержке трибун. Были очень приятно удивлены переполненному залу, хоть он и не болел за нас.

– Показалось, что в концовках матчей физически сильно уставали.

– Да, что-то в этом есть (улыбается). Если серьезно, то уже конец сезона, половина состава на микротравмах, плюс сама усталость от непростого и насыщенного событиями сезона. Не знаю португальского внутреннего чемпионата, но, возможно, они сейчас в лучшей физической форме.

– Каково тебе было играть в роли капитана сборной России?

– Повязка – это дело привычное (смеется). Да, наверное, определенную дополнительную ответственность это накладывает, но я не вижу в этом никакой проблемы. На меня это никак не давит и не дает никаких привилегий. Все как обычно, в рабочем режиме. Больше завожу команду, поддерживаю, стараюсь зарядить своими эмоциями и энергетикой.

Игрок женской Национальной сборной России по мини-футболу Александра Чернова прокомментировала поражение от сборной Португалии во втором товарищеском матче на Азорских островах.

– Снова, как и в первой игре, считаю, итоговый результат на табло не отражает всего того, что происходило на площадке. Как мне кажется, сегодняшний первый тайм мы провели даже лучше, чем вчера, в первом матче. Но снова нас подкосила та же проблема – низкий процент реализации и глупые ошибки в обороне. Но ничего сверхстрашного не произошло. Сезон у нас выдался длинный и тяжелый, который подходит к концу. Уверена, что эти матчи дали много полезной информации тренерскому штабу и нам самим. Хорошо, что у нас получается проводить товарищеские матчи с такими сильными командами. Так мы быстрее будем расти и развиваться.

– Каковы ожидания от предстоящего совсем скоро домашнего турнира «9 Мая"?

– Как и всегда – постараться победить, ведь там уже мы будем в роли хозяев. Завершить сезон необходимо на мажорной ноте, поэтому приложим все усилия для достижения этой цели. Получив сейчас пищу для размышлений, у нас будет время провести работу над ошибками и ответственно подготовиться к турниру.