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    Каррагер: «Реал» – это сумасшедший дом, там тренеры работают по одному году»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продолжит работать в лондонском клубе.

    «Куда бы он мог уйти? Многие мечтают попасть в «Реал», но это сумасшедший дом. Тренеры там работают по одному году, а если два, то это как выиграть в лотерею.

    Покеттино многое сделал в «Тоттенхэме», создав молодую и сильную команду. Здесь одна из лучших тренировочных баз, будет новый стадион – можно конкурировать с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». В этом клубе созданы все условия для работы.

    Конечно, в будущем он может возглавить «Реал», но сейчас «Тоттенхэм» ждут трофеи», – сказал Каррагер.

    Источник: Skysports

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    19.04.2016 23:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 20 апреля 2016, 20:02

      там живут МОНСТРЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 20 апреля 2016, 00:38

      Лестер чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2016, 23:46

      Ждут ли?

      0
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