Губерниев может стать комментатором Евро-2016

Комментатор Дмитрий Губерниев может вернуться к работе на футбольных матчах. По информации источника, с ним ведет переговоры ВГТРК.

Ведущий имел договоренность с руководством «Матча» о совмещении деятельности на «России». Поэтому Губерниев, входивший еще на прошлой неделе в число комментаторов, которые должны были ехать во Францию с «Матч ТВ», вполне возможно отработает для ВГТРК как минимум игры сборной России.

Напомним, Губерниева лишили возможности комментировать футбол после неприятного инцидента с голкипером «Зенита» Вячеславом Малафеевым в 2010-м году.