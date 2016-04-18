Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев может стать комментатором Евро-2016

18 апреля 2016, 16:48
7

Комментатор Дмитрий Губерниев может вернуться к работе на футбольных матчах. По информации источника, с ним ведет переговоры ВГТРК.

Ведущий имел договоренность с руководством «Матча» о совмещении деятельности на «России». Поэтому Губерниев, входивший еще на прошлой неделе в число комментаторов, которые должны были ехать во Францию с «Матч ТВ», вполне возможно отработает для ВГТРК как минимум игры сборной России.

Напомним, Губерниева лишили возможности комментировать футбол после неприятного инцидента с голкипером «Зенита» Вячеславом Малафеевым в 2010-м году.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Чемпионат Европы Россия Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1460989223
Блин зачем он нужен... Столько хороших Комментаторов уволили, а Биатлониста зовут... Маразм
Ответить
kotmyshka
1460990682
Опять смотреть без звука...
Ответить
zeni
1460992363
Опять без ЗВУКА смотреть..Беда!
Ответить
kykyi
1460992711
Во времен олимпиады старался переключится на другой канал, где шли те же соревнования, но комментатор другой, лишь бы этого балбеса не слышать, тошнит от одного его голоса.
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1461001945
Разве только в закулисье.
Ответить
VITPO
1461926444
Надеюсь этого не будет.
Ответить
hmelarj
1461928916
на фиг на фиг. ещё бы и гусева не было бы...
Ответить
Главные новости
В ЦСКА подтвердили, что вели переговоры по Кисляку с «Бешикташем»
12:56
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
1
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
2
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
1
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
3
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
7
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
1
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+