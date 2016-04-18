Манчини: «Возможно, в следующем году «Интер» включится в борьбу за скудетто»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини заявил, что не собирается покидать свою должность. Также специалист подчеркнул, что в следующем году «нерадзурри» могут включиться в борьбу за чемпионский титул.

«Ранее я заявлял, что «Интер» не имеет проблем с финансами. Руководство должно приложить все усилия, чтобы продлить соглашения с лучшими игроками.

Президент сказал, что я не покину свой пост. Возможно, в следующем году мы сможем включиться в борьбу за скудетто, однако сейчас нам нужно сосредоточиться на пяти оставшихся матчах», – сказал Манчини.