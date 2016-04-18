Джеко вернется в Англию

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко после окончания сезона покинет Серию А. 30-летний боснийский легионер может вернуться в английский или немецкий чемпионат. Кроме этого, известно об интересе к нему со стороны китайских клубов.

Напомним, что год назад Джеко был отдан «Манчестер Сити» в аренду «Роме» за 4 миллиона евро. Итальянцы досрочно выкупили трансфер футболиста, доплатив еще 11 миллионов.

В текущем сезоне Джеко провел на поле в составе «Ромы» 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдав пять результативных передач.