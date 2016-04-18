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    Витсель может остаться в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель признался, что не торопится говорить о своем уходе из санкт-петербургского клуба.

    «Я стараюсь не открывать газеты и не узнавать никаких новостей, но вот друзья и родственники постоянно мне звонят и говорят, что на этот раз про меня написали. Поэтому никуда от этого не деться.

    Замечательно, если такие большие клубы интересуются мной, но сейчас я думаю только о «Зените» и о том, как выиграть чемпионат России.

    Я никогда не закрывал для себя дверь в «Зенит». Знаете, вокруг все постоянно говорят, что я уже точно ухожу, но я пока не собираюсь переворачивать эту страницу», – заявил Витсель.

    Напомним, что ходят слухи об интересе к бельгийцу со стороны «Ромы», «Милана», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.04.2016 09:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +44

      dak180990 18 апреля 2016, 11:56

      Я Рад За ЗЕНИТ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      reg57 18 апреля 2016, 11:55

      время покажет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 18 апреля 2016, 11:36

      Это будет отлично

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 18 апреля 2016, 11:34

      Витсеть выполняет много черновой работы, его перехваты в центре поля дорогово стоят, он нужен Зениту, и я буду рад если он останется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 апреля 2016, 11:31

      Видать зарплату Витселя кроме Зенита никому не потянуть.

      3
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      Рейтинг: -4

      timpers 18 апреля 2016, 10:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 18 апреля 2016, 09:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Собачка???

      -7
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 09:39

      Как в зените ему никто платить не будет,да и игрок неплохой.Пусть останется

      -3
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