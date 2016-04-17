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    Бышовец: «В матче со «Спартаком» «Зенит» не показал чемпионский уровень»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:2), подвергнув критике игру обеих команд.

    «Зенит» в матче со «Спартаком» не показал чемпионский уровень. Обе команды были несовершенны: «Зенит» в первом тайме, «Спартак» – во втором. Обескуражила игра в обороне обеих команд, непонятно, то ли это в защите провалы, то ли нападающие были хороши.

    Можно говорить о судейских ошибках, о симуляции Халка, но проблема все-таки в отсутствии постановки игры именно в защите. В первом тайме у «Зенита» были явные проблемы в центральной оборонительной зоне. «Спартак» же проиграл матч по организации, вышел во второй половине встрече неподготовленным», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 21:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 18 апреля 2016, 16:02

      Это мы после 21 мая посмотрим.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 апреля 2016, 01:54

      Во всех Бышовецких интервью сквозит обида и зависть. Ведь и он когда-то был главным в Зените, да не запомнился ничем )

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2016, 00:12

      В матче со Спартаком невозможно показать чемпионскую игру.
      А с ЦСКА всё было, как надо.

      0
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Zeff 18 апреля 2016, 11:09

      В самое яблочко.

      -1
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      Рейтинг: +5

      samara94 17 апреля 2016, 22:31

      Начиют мазать свинину народную команду

      -1
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 17 апреля 2016, 21:49

      вот Гарай когда в обороне ,тогда у Зенита с центральной зоной проблем нет!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > ТОПТЫГИН 17 апреля 2016, 21:55

      Ага-и когда у соперника на одного игрока меньше-хотя первый тайм был показательным.................

      -2
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом > Диктор 17 апреля 2016, 22:22

      Ты матч то видел? Макеева удалили при счете 4:2

      1
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Помпомпом 18 апреля 2016, 06:00

      А Гарая когда выпустили????

      1
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