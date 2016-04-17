Кэхилл: «Челси» не привык быть вне борьбы за трофеи, это откладывает отпечаток на нашу игру»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл после крупного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги согласился с мнением о том, что отсутствие турнирной мотивации может негативно влиять на игру команды.

«Мы не привыкли быть вне борьбы за трофеи или за места в еврокубках, поэтому иногда это откладывает на нашу игру определенный отпечаток.

Нам следует найти в себе гордость для того, чтобы не выступать ниже своего уровня, иначе болельщики могут нас не понять. Думаю, нам нужно собраться всем вместе и поговорить, потому что в «Челси» собраны классные игроки и хорошие парни.

Нам сейчас не за что бороться, но это не важно. Если ты допускаешь ошибку, то ты допускаешь ошибку, от этого никуда не деться. Но ошибки можно исправить. Думаю понимания этого нам не хватило в игре с «Манчестер Сити», – поделился Кэхилл.