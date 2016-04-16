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    Дибала и Хедира готовы принять участие в матче с «Палермо»

    Игроки «Ювентуса» Пауло Дибала и Сами Хедира вернулись в строй накануне матча 33-го тура Серии А с «Палермо».

    Отметим, что во встрече не сможет принять участие нападающий «старой синьоры» Симоне Дзадза, отбывающий дисквалификацию. Кроме того, не помогут туринцам в воскресенье защитники Джорджо Кьеллини и Мартин Касерес, хавбек Роберто Перейра, а также голкипер Нето, которые пока не до конца восстановились от травм.

    В отсутствии травмированного Нето наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри вызвал на игру в качестве третьего вратаря 19-летнего Эмилио Аудеро.

    Источник: Football Italia

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    16.04.2016 18:31
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