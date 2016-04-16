Газизов: «Уфа» останется в РФПЛ даже минуя стыковые матчи»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил надежду, что команда сможет сохранить прописку в РФПЛ по итогам нынешнего сезона. В данный момент уфимцы располагаются в зоне стыковых матчей (13-е место), отставая от спасительной 12-й строчки на три очка. Завтра подопечным Евгения Перевертайло предстоит на своем поле провести встречу 24-го тура чемпионата России против «Анжи».

«Внизу турнирной таблицы шесть команд пока себе ничего не гарантировали. В ближайших двух турах должно многое решиться. Мы надеемся на хороший исход. Мы такое уже проходили и в прошлом сезоне были в такой ситуации. Команда у нас закаленная в таких боях. Я верю, что мы даже не окажемся в стыковых матчах», – сказал Газизов.