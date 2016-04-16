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    Навас: «Просто у нас в воротах вратарь-осьминог»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас расхвалил вратаря команды Сослана Джанаева, который не пропускает шесть матчей подряд.

    «В чем секрет нашей защиты? Ничего особенного. Просто у нас в воротах вратарь-осьминог. Джанаев набрал отличную форму, ему практически невозможно забить. Да, мы мало пропускаем, но не могу сказать, что уделяем внимание только лишь обороне. Важны все компоненты. Не могу сразу вспомнить, чтобы моя команда не пропускала шесть матчей подряд, но мне кажется, что такого никогда не было.

    В нашей команде вообще не стоит кого-либо выделять. Просто все слушают тренера и бьются на поле до последнего. Иногда приходится брать на себя инициативу и подсказывать партнерам, но и другие ребята мне подсказывают», — сказал испанец.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.04.2016 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 апреля 2016, 16:12

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