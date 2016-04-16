Ван Гаал отчитал журналиста и посоветовал ему извиниться за слова об уходе Де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал, отвечая на вопрос о будущем Давида Де Хеа, дал понять, что тот никогда не был близок к переходу в «Реал».

«Это вы так думаете. Есть ли у вас какие-то доказательства? Вы говорили с мистером Пересом и мистером Вудвордом на эту тему?

Вы говорили, что Де Хеа собирается в «Реал». Вы помните это? А теперь вы спрашиваете, как долго он еще останется в «МЮ». Бросьте, сначала вы должны сказать: «Ладно, мне жаль, что я это написал. Извините».

Спросите об этом у самого Де Хеа. Может, он говорил что-то о своем уходе», – сказал ван Гаал.