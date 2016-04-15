Хиддинк: «Челси» чувствует опустошение, потому что мы ни за что не боремся»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал о настроении команды на заключительном отрезке сезона.

«После поражений в Кубке и Лиге чемпионов мы чувствуем небольшое опустошение, потому что нам не за что бороться.

Мы знали, что сезон будет трудным, и сумели выбраться из зоны вылета, но надеялись, что следующим шагом будет борьба за титулы.

Мы чувствуем, что на кону ничего не стоит, но нам нужно снова собраться. В конце сезона игрокам важно показать, на что они способны – важно для них самих и для клуба», – сказал Хиддинк.