Гвардиола: «Атлетико» за последние пять лет вышел на совершенно новый уровень»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу результата жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что мюнхенцам предстоит сыграть с «Атлетико».

«Необходимо быть предельно сконцентрированными на протяжении обеих встреч. Соперник за последние пять лет вышел на совершенно новый уровень. Мадридская команда пропускает очень мало голов, поскольку Симеоне выстроил очень хорошую игровую структуру. Уверен, «Бавария» получит большой опыт в этих матчах», – сказал Гвардиола.