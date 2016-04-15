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    Молодежное первенство. «Локомотив» взял верх над «ЦСКА»

    В матче 24-го тура молодежного первенства России «Локомотив» на своем поле одержал победу над «ЦСКА». Хет-триком в этой встрече отметился нападающий железнодорожников Артем Галаджан, отличившийся на 34-й, 36-й и 54-й минутах.

    Победа позволила хозяевам набрать 45 очков и приблизиться к ЦСКА, которые имеют в своем активе 46 баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 24-й тур

    Локомотив (мол.) – ЦСКА (мол.) – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 - Галаджан, 34; 2:0 – Галаджан, 36; 3:0 – Галаджан, 54; 3:1 – Ферапонтов, 77; 3:2 – Соколов, 87.

    Удаление: Довбня, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2016 15:00
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