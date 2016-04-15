Эмери: «Везение необходимо заслужить»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери выразил мнение, что его команда заслуженно вышла в 1/2 финала Лиги Европы. Напомним, что в четвертьфинальном поединке красно-белые выиграли в серии послематчевых пенальти у «Атлетика».

«Мы пробились в следующую стадию благодарю тому, что были готовы играть до последнего удара в серии пенальти. Обсуждали все это в команде, были готовы к такому сценарию. Кто-то может назвать нас везунчиками, но везение необходимо заслужить. «Атлетик» был прекрасным соперником», – сказал Эмери.