«Вест Бромвич» сохранил на год двух защитников

Защитники «Вест Бромвича» Гарет МакОли и Йонас Ольссон достигли соглашения о продлении своих действующих контрактов с клубом. Оба футболиста будут выступать за клуб до лета 2017 года.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги МакОли сыграл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ольссон провел 23 матча, записав на свой счет гол и передачу. «Вест Бромвич» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 40 очками.