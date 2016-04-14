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    Хонда не готов быть дублером Бонавентуры

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может сменить клубную принадлежность ближайшим летом. Все зависит от того, кто будет тренировать команду: останется ли главным тренером команды в новом сезоне Кристиан Брокки или придет другой специалист.

    Проблема заключается в том, что Брокки готов использовать схему 4-3-1-2 по совету владельца клуба Сильвио Берлускони. В этом случае основным плеймейкером станет Джакомо Бонавентура.

    Действующий контракт японца с «Миланом» рассчитан до лета 2017 года. В Италию Хонда перебрался из московского ЦСКА.

    Источник: Calciomercato

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    14.04.2016 12:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 апреля 2016, 05:22

      Обратно в ЦСКА и переедет.

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      Рейтинг: +158

      ivan199103 14 апреля 2016, 17:56

      Играл бы да играл в ЦСКА

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