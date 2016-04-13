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    Ван дер Вил: «В «ПСЖ» я не чувствую себя счастливым»

    Защитник «ПСЖ» Грегори ван дер Вил заявил, что недоволен своим положением в парижском клубе.

    «Я не чувствую себя здесь счастливым. На прошлой неделе я находился на трибуне, а теперь играю в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не уверен, что я останусь. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова ван дер Вила Algemeen Dagblad.

    Напомним, голландец принял участие в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1). Всего же в текущем сезоне ван дер Вил провел 24 игры. Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» закончится этим летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2016 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 13 апреля 2016, 20:55

      Хороший игрок Кстате,может стать главным лицом в каком нибудь топ клубе

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