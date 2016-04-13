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    Болельщики «Милана»: «Вся вина за неудачи команды лежит на Галлиани и Берлускони»

    Объединение болельщиков «Милана» «Curva Sud» выступило с заявлением после увольнения с поста главного тренера Синиши Михайловича.

    «Четвертый тренер понес плату не за свои ошибки. Начало было положено в день отставки Аллегри (результаты которого в новой команде говорят сами за себя), за которой последовал фарс с Зеедорфом.

    После был приглашен Индзаги, а закончилось все Михайловичем, который ни в чем не виноват и всего лишь расплачивается за некомпетентные и сомнительные решения Галлиани и их одобрение Сильвио Берлускони. Крайним в итоге оказался тренер, а не те люди, которые действительно виновны.

    Президент, не способный разглядеть проблемы в своей компании и, соответственно, решить их, не может быть оправдан, и несмотря на большие вложения, в этой ситуации он первый, кто несет ответственность», – говорится в заявлении на портале Curva Sud Milano.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2016 19:33
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