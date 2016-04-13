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Бензема не сыграет за сборную Франции на Евро-2016

13 апреля 2016, 19:12
13

Форвард «Реала» Карим Бензема сообщил, не выступит в составе сборной Франции на предстоящем домашнем чемпионате Европы летом этого года.

«К сожалению, для меня и всех тех, кто выражал мне поддержку и продолжает это делать, я не буду включен в состав на чемпионат Европы во Франции», – написал форвард на своей странице в Twitter.

Напомним, в декабре прошлого года Французская федерация футбола приняла решение отстранить Бензема от игр за национальную команду из-за истории с шантажом полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат Европы Испания. Примера Франция Реал Бензема Карим
Комментарии (13)
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Alek7183
1460564479
Так у них Жиру есть.
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Schicko_008
1460564954
Интересная информация о Бензема и других французских бомбардирах: http://bombardir.ru/posts/681
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de bruyne
1460565022
Гризман лучше
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oltres
1460565114
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
Ответить
AndresLoko
1460565119
шантажорам не место на поле..
Ответить
Jack24
1460567725
Надо играть в футбол, а не заниматься фигней
Ответить
Kano
1460568168
Жиньяк есть, зачем Бензема.
Ответить
chegaev88
1460569936
Бензема нужно начать шантажировать федерацию футбола Франции, тогда точно поедет.
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Тraumtanzеr
1460570537
Не потеря в общем то...
Ответить
Kybik-Pybik
1460575393
Жаль Бензему... Без него у Французов шансов нет, отшпиляют их во все... В то время как Бензема будет шпилять Аналисию Чавес
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