Бензема не сыграет за сборную Франции на Евро-2016

Форвард «Реала» Карим Бензема сообщил, не выступит в составе сборной Франции на предстоящем домашнем чемпионате Европы летом этого года.

«К сожалению, для меня и всех тех, кто выражал мне поддержку и продолжает это делать, я не буду включен в состав на чемпионат Европы во Франции», – написал форвард на своей странице в Twitter.

Напомним, в декабре прошлого года Французская федерация футбола приняла решение отстранить Бензема от игр за национальную команду из-за истории с шантажом полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.