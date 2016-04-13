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Пеллегрини: «Можем выиграть Лигу чемпионов»

13 апреля 2016, 06:41
13

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини пообщался с журналистами после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). По словам наставника, его команда может рассчитывать на победу в турнире.

«Дойти до полуфинала Лиги чемпионов – это огромное достижение для нашего клуба. Сейчас мы в числе четырех лучших команд Европы. Конечно, мы можем выиграть Лигу чемпионов. Если доходишь до полуфинала, то, конечно, ты будешь понимать, что соперник на этой стадии у тебя будет очень солидный. Мы убеждены в том, что с такой игрой, как сегодня, можем противостоять любому сопернику», – заявил чилиец.

Напомним, что жеребьевка полуфинала пройдет 15 апреля.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Манчестер Сити ПСЖ Пеллегрини Мануэль
Комментарии (13)
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crusadere
1460520204
Мансити больше ни чего не остаётся как расчитывать, вот только при таких соперниках , на что?))
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bestolochch
1460526921
Не надо так заноситься от локального успеха!
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Garrincha58
1460528206
трудно выиграть хотя в прошлом году на Юве никто не ставил а они могли чуть чуть не хватило
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Garrincha58
1460528286
да будет смешно если МС возьмет ЛЧ а тренера сменит Гвардиола- выпендрежник
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mauxa
1460534218
рано радоваться.. всё таки у ПСЖ пол состава не было.. Вератти, Матюиди, Луиз.. Мотта сломался в первом тайме, пасторе только после травмы...
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Уличный Пац 90х
1460539920
ага выиграйте ! завтра епт.главный фаворит на данный момент бавария, потом реал и барса у них равные возможности, а вот потом только сити. в финал конечно можете пройти но не выиграть.
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B_A_IV
1460542596
в полуфинале могут пройти любого.. но хватит ли запала на финал, вопрос надо всем выдать 111% через не могу...
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shmag
1460542836
в финале их точно не будет,если только им очень повезет
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Rivaldo88
1460543237
Против Реала шансов нет. Бавария, если не выдумает себе проблем, разгромит. С каталонцами отдельный разговор. Ща Барса заиграет в свой футбол, что тогда он будет говорить.. Не просто так команда играет на пониженных скоростях и без особого энтузиазма. Им догонять никого и нигде не нужно, а сдуться можно в самый ответственный момент, если выдохнуться. Так что порадовать шейхов ради, Ману в прессу оптимизм свой вставил.
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ftftd
1460558258
выиграйте!!!!! тогда Пеллегрини останется тренером мс, а Гвардиола будет тренировать сборную Сирии или пойдет торговать пирожками
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