Пеллегрини: «Можем выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини пообщался с журналистами после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). По словам наставника, его команда может рассчитывать на победу в турнире.

«Дойти до полуфинала Лиги чемпионов – это огромное достижение для нашего клуба. Сейчас мы в числе четырех лучших команд Европы. Конечно, мы можем выиграть Лигу чемпионов. Если доходишь до полуфинала, то, конечно, ты будешь понимать, что соперник на этой стадии у тебя будет очень солидный. Мы убеждены в том, что с такой игрой, как сегодня, можем противостоять любому сопернику», – заявил чилиец.

Напомним, что жеребьевка полуфинала пройдет 15 апреля.