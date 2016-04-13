Пеллегрини: «Мы не думали о нулевой ничьей, а сразу хотели обыграть «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал итог ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные со счетом 1:0 одержали победу над «ПСЖ». Таким образом, «горожане» пробились в полуфинал турнира.

«Я очень доволен случившимся. Но не только из-за того что мы выиграли и прошли в полуфинал, а потому что действовали в том стиле, в котором хотели. Мы даже не думали о нулевой ничьей, а показали, что сразу же хотели обыграть «ПСЖ», – отметил Пеллегрини.