Эснайдер возглавил «Хетафе»

Хуан Эснайдер назначен главным тренером «Хетафе» после отставки Франа Эскрибы. Ранее он возглавлял «Кордобу», а затем работал помощником главного тренера «Хетафе». Контракт заключен до конца сезона. Вместе с 43-летним Эснайдером в тренерский штаб клуба вошли Маурисио Элена и Оскар Гарсия.

Напомним, что увольнение Эскрибы связано с неудовлетворительными результатами команды. «Хетафе» не побеждает в последних 12 турах Примеры, набрав в этих играх два очка из 36 возможных. После 32 туров команда занимает 18-е место.