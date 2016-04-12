Ван Гаал: «Кубок Англии – это последний шанс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о важности повторного матча 1/4 финала Кубка Англии против «Вест Хэма». Первая встреча завершилась вничью – 1:1.

«Это последний шанс побороться за титул. Так что матч очень важен для клуба, игроков, тренера, фанатов.

Игроки «Манчестер Юнайтед» должны справляться с давлением, они всегда это делали, и они знают, что в кубках нужно выигрывать каждый матч, иначе ты вылетаешь», – сказал ван Гаал.

Также наставник манкунианцев прокомментировал игру нападающего «Вест Хэма» Энди Кэррола, который забил три гола в матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:3).

«Я видел шоу Энди Кэррола. У него есть особенные качества, и в субботнем матче мы в этом убедились. Он сумел сделать это даже против «Арсенала», который обладает отличными центральными защитниками. Так что нам придется справиться с Энди, но не только с ним, потому что там еще футболист по имени Димитри Пайе»,– сказал ван Гаал.

Матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 13 апреля. Начало – в 21:00 по московскому времени.