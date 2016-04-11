Де Зеув: «Уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты гей?»

Экс-футболист «Спартака» Деми Де Зеув рассказал об интересе бывших одноклубников к своей сексуальной ориентации.

«Незадолго до переезда в Россию я снялся для гей-журнала вместе с Франком де Буром, Евгением Левченко. Но мы это делали не как геи, а как известные футболисты, показывающие отношение к этому явлению. Но люди в России, похоже, увидели обложку и сделали свой вывод.

Честно, уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты гей?». Я сказал: «Нет, ребята, у меня есть девушка». Мы встречались с ней шесть лет, она приходила на все мои игры, сейчас мы растим ребенка. Разве этого недостаточно?», – поделился воспоминаниями Де Зеув.