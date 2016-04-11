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  • Де Зеув: «Уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты гей?»

Де Зеув: «Уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты гей?»

11 апреля 2016, 22:11
14

Экс-футболист «Спартака» Деми Де Зеув рассказал об интересе бывших одноклубников к своей сексуальной ориентации.

«Незадолго до переезда в Россию я снялся для гей-журнала вместе с Франком де Буром, Евгением Левченко. Но мы это делали не как геи, а как известные футболисты, показывающие отношение к этому явлению. Но люди в России, похоже, увидели обложку и сделали свой вывод.

Честно, уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты гей?». Я сказал: «Нет, ребята, у меня есть девушка». Мы встречались с ней шесть лет, она приходила на все мои игры, сейчас мы растим ребенка. Разве этого недостаточно?», – поделился воспоминаниями Де Зеув.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Де Зеув Деми
Комментарии (14)
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roman230582
1460402633
В России не любят не только геев, но и тех кто их поддерживает, это нормально
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miklos
1460404129
зато играл, как гей. полнейший. извините, конечно.
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NapaS
1460408289
Потому что надо сначала узнать о том месте, куда ты едешь, чтобы не удивляться потом.
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Zeff
1460419078
Ты скажи, не стесняйся, кто тебя чаще всех обижал?
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Rash0559
1460422934
Для петушков снимался, уже не надо было в Россию пускать гребня!
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REDWHITE_
1460440964
ему в зенит надо было идти)) питер - колыбель геев России))))
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андрей андреев
1460464940
Чё то он разговорился последнее время,а говорит траву курить бросил в детстве))
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