Бенитесу нужно пять побед

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассчитывает на то, что его команда сможет набрать необходимое количество очков в чемпионате Англии, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге.

«Стоит признать, чтобы остаться в Премьер-лиге нам нужно одержать пять побед в шести оставшихся матчах. Нам нужно собраться с силами и показать лучшее, на что мы способны», – приводит слова Бенитеса Sky Sports.

После 32 матчей в Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-ю строку турнирной таблицы, имея на своем счету 25 очков.