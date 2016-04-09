Зуев: «Было бы здорово встретиться с Мохаммедом Али»

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев накануне поединка 23-го тура РФПЛ против «Кубани» признался, что образцом для подражания для него является атакующее трио «Барселоны» в составе Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса. При этом игрок красно-белых отметил, что ни один из них не является для него кумиром. Также Зуев рассказал, с кем бы он хотел встретиться из известных людей, будь у него такая возможность.

– Хотели бы забить в чемпионате какой-то особенный мяч?

– Мне нравится забивать такие голы, как первый в матче с «Соколом»: прошел до чужой штрафной по левому флангу, сместился ближе к центру и с правой ноги закрутил мяч в нижний угол. Остаюсь после тренировок и работаю над подобными ударами дополнительно. Еще стараюсь следить за матчами «Барселоны». Смотрю на Месси, Неймара и Суареса. Понимаю, куда надо стремиться, какой футбол показывать. Наблюдаю за ними и анализирую, чего мне не хватает.

– Месси, наверное, кумир?

– Нет. Очень нравится его игра. Но кумиров себе не создаю. Хотя, конечно, ценю великих людей и легенд спорта.

– Лоренсо Мельгарехо, если бы у него была возможность провести с кем-то из известных людей вечер, хотел бы пообщаться с Сильвестром Сталлоне. А кого бы вы выбрали?

– Мохаммеда Али. Вот это действительно легенда… Лучший спортсмен двадцатого века. Смотрел фильмы о нем, читал его высказывания. У этого боксера много хороших жизненных цитат. И что его выделяет… Мохаммед Али – олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Но по карьере шел неровно, выигрывал, потом уступал… И тем не менее, все время возвращался на вершину. Падал и поднимался. Думаю, он дал бы мне какой-нибудь хороший совет.