Матч «Анжи» – «Ростов» мог быть сорван из-за проблем с перелетом бригады судей в Махачкалу

Как стало известно, вчерашний матч 23-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Ростовом» (0:0) мог не состояться, так как у судейской бригады возникли большие проблемы с перелетом в Махачкалу.

Накануне встречи, в четверг, самолет с делегатом встречи Александром Сафоновым и арбитрами Алексеем Николаевым, Дмитрием Мосякиным, Павлом Кулалаевым и Юрием Апонасенко на борту на смог совершить посадку в аэропорту столицы Дагестана из-за тумана. После двух безуспешных попыток посадить лайнер, пилот был вынужден уйти в Минеральные Воды, где бригада судей вместе с делегатом провели ночь. В Каспийск же они сумели прибыть только в середине дня в пятницу.