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Бердыев: «В эпизоде с незасчитанным голом было нарушение»

8 апреля 2016, 21:09
5

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» оценил исход матча 23-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:0).

«Предполагали, что игра будет такой тяжелой, так как «Анжи» нельзя терять очки. Мы были готовы к тому, что «Анжи» будет играть от обороны. Наигрывали взаимодействия, но в целом завершения как такового не было. Если бы в начале забили, то, может быть, что-то изменилось бы. В целом я удовлетворен тем, как ребята сегодня двигались», – сказал Бердыев.

Также наставник прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Анжи» в концовке встречи.

«Я был спокоен, так как видел, что там было нарушение».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (5)
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zepp61
1460141012
Вчера в матче Дортмунда и Ливерпуля Черданцев популярно объяснил - нет такого правила, что нельзя атаковать вратаря в пределах вратарской. Я верю Черданцеву. Он - патриот и любит Россию и Путина!!! Поэтому гол надо было засчитывать!!!!
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Serjoga
1460142571
Сливает игры Ростов на выезде! Жаль!
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Диктор
1460143422
А говорили он интервью почти не дает.Прикольно здесь он нарушения увидел-а после матча со Спартаком спрятался чтобы комментарий не давать.Оставьте себе этого автобусника,на фиг он в нашей команде не нужен такой.
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