Бердыев: «В эпизоде с незасчитанным голом было нарушение»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» оценил исход матча 23-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:0).

«Предполагали, что игра будет такой тяжелой, так как «Анжи» нельзя терять очки. Мы были готовы к тому, что «Анжи» будет играть от обороны. Наигрывали взаимодействия, но в целом завершения как такового не было. Если бы в начале забили, то, может быть, что-то изменилось бы. В целом я удовлетворен тем, как ребята сегодня двигались», – сказал Бердыев.

Также наставник прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Анжи» в концовке встречи.

«Я был спокоен, так как видел, что там было нарушение».