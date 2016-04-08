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    Орлов: «По сравнению с полузащитникам сборной Франции Дзагоев – любитель»

    Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева в товарищеском матче против команды Франции (2:4).

    «У Слуцкого свои проблемы. То есть ЦСКА сыграл не лучший свой матч с «Зенитом», потом – был очень подавлен Дзагоев, потому что все тут говорили – вот, Дзагоеву нашли место, и он в центре поля так гарцует. А вот когда он попал во Франции на «Стад де Франс», против полузащитников сборной Франции, он понял, что он по сравнению с ними вообще…

    Не умеет играть в футбол? Умеет, но по сравнению с ними – на любительском уровне. И я думаю, что психологически это очень сильный для него удар», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    08.04.2016 20:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 11 апреля 2016, 22:09

      Гендос отмочил опять))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 9 апреля 2016, 10:22

      по сравнению с другими комментаторами орлов полный даун

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2016, 03:43

      Увы-но сейчас соглашусь.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 апреля 2016, 23:25

      Орлик Геня,он НЕ фан, он прафан, профинансирован Гаспромой...

      1
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      Рейтинг: +78

      msbleff 8 апреля 2016, 22:54

      блять,все такие критики... Ну хоть один приедь к ним на тренировку,покажи как надо. Слушать одни и те же предъявы к игрокам,уже осточертело.

      6
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 8 апреля 2016, 21:28

      Источник сильный. И почему я неудивлен )

      3
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 8 апреля 2016, 21:12

      Вот интересно у Орлова спросить про Лодыгина. Сто пудов новый Нойер))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > redarmy83 9 апреля 2016, 09:02

      Лодыга-дыра конченая,а не Нойер!!!Об этом все знают!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 8 апреля 2016, 21:08

      Зенит без газпрома любительская команда. А Орлов по сравнению с другими комментаторами просто фан зенита в прямом эфире.

      8
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > redarmy83 9 апреля 2016, 09:02

      Это точно!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 8 апреля 2016, 20:50

      Ну по сравнению с другими комментаторами, про Орлова пожалую промолчу...

      6
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      Рейтинг: +189

      Непутриот > shikari__ 8 апреля 2016, 21:03

      Да нет, про Дзагоева он прав!!! И таких в сборной к сожалению большинство!!! По зарплатам только профи, а по мастерству-любители!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +45

      ск122 > shikari__ 9 апреля 2016, 00:06

      это точно..

      0
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