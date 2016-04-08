«Анжи» – «Ростов». Бухаров и Ротенберг начнут матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Анжи» и «Ростовом».

«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Гаджибеков, Жиров, Лазич, Маевский, Мкртчян, Максимов, Бериша, Газимагомедов, Боли.

Запасные: Помазан, Шафинский, Гасанов, Менса, Тигиев, Эбесилио, Амаду, Хадарцев, Абдулавов.

«Ростов»: Джанаев, Новосельцев, Навас, Баштуш, Кудряшов, Нобоа, Калачев, Гацкан, Могилевец, Полоз, Азмун.

Запасные: Покатилов, Медведев, Киреев, Ерохин, Эззатоллахи, Терентьев, Ротенберг, Думбия, Маргасов, Бухаров, Канга, Качарава.