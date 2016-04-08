Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бабаев: «Не хотим отпускать Слуцкого»

8 апреля 2016, 11:50
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев надеется сохранить главного тренера команды Леонида Слуцкого, который параллельно возглавляет сборную России.

Напомним, что после Евро-2016 РФС не разрешит тренеру сборной одновременно работать в клубном футболе.

«Пока есть договоренность, что Слуцкий будет совмещать посты до Евро включительно. После этого, если Виталий Мутко проявит соответствующую инициативу и поднимет вопрос о том, что нужно отпустить Слуцкого в сборную, мы сядем и пообщаемся. Но, безусловно, ЦСКА заинтересован в том, чтобы оставить Слуцкого главным тренером команды», — сказал Бабаев.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Бабаев Роман
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gandyv
1460105940
Все зависит от Мутко.
Ответить
www.mybbet.ru
1460108224
Прогнозы футбольных матчей www.mybbet.ru
Ответить
nemolod
1460108601
Правильно,надо ЛВС оставить в ЦСКА,а в сборной нужен более амбициозный энергичный новый тренер с молодыми игроками!
Ответить
Solmon
1460111775
Пусть в ЦСКА работает пока, а дальше после Евро будет видно
Ответить
Den Bull
1460114581
Дык не отпускайте!
Ответить
castromen
1460119142
И не отпускайте?! Все равно провалится.
Ответить
koka7751
1460120886
Бердыева на Сборную!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
msbleff
1460145307
если Мутко скажет,придется отпускать. Плевать на всех ему,главное сделать по его желанию.
Ответить
maior-60
1460618487
Думаю, что все будет зависеть от выступления на Евро. Покажет сборная достойный результат, тогда этот вопрос будет актуальным. Провалится - значит не судьба.
Ответить
Главные новости
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
1
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
4
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
18
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+