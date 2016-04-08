Бабаев: «Не хотим отпускать Слуцкого»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев надеется сохранить главного тренера команды Леонида Слуцкого, который параллельно возглавляет сборную России.

Напомним, что после Евро-2016 РФС не разрешит тренеру сборной одновременно работать в клубном футболе.

«Пока есть договоренность, что Слуцкий будет совмещать посты до Евро включительно. После этого, если Виталий Мутко проявит соответствующую инициативу и поднимет вопрос о том, что нужно отпустить Слуцкого в сборную, мы сядем и пообщаемся. Но, безусловно, ЦСКА заинтересован в том, чтобы оставить Слуцкого главным тренером команды», — сказал Бабаев.