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    Левников: «Вариант приглашения иностранных арбитров на топовые матчи РФПЛ не рассматривается»

    Глава судейского комитета РФС Николай Левников рассказал о том, как он относится к идее возвращения практики приглашения иностранных бригад арбитров на топовые матчи российского чемпионата.

    «Судейский комитет отрицательно относится к этому предложению. Опыт, когда мы приглашали иностранных арбитров, дал негативный эффект. Он затормозил развитие российских рефери, снизил имидж нашего судейства. И иностранные арбитры, которые приезжали в Россию, показали, что судят не лучше. Я уверен, что департамент судейского инспектирования тоже поддержит нашу позицию. Поэтому мы не рассматриваем такой вариант», – заявил Левников.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.04.2016 14:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 апреля 2016, 20:57

      Нужно самим разгребать все это.....

      0
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      Рейтинг: +28

      Evilfox 7 апреля 2016, 15:25

      Такой опыт затормозил финансовое развитие российских рефери, говорит =))

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 апреля 2016, 15:00

      И Это правильно! А то неизвестно кто чемпионом может стать )

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