Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Муса: «Оборонительный футбол «Ростова» мне не по нраву»

7 апреля 2016, 11:27
20

Форвард ЦСКА Ахмед Муса признался, что его нисколько не удивляет лидерство «Ростова» в текущем сезоне.

«Меня не очень удивляет лидерство «Ростова». Такой оборонительный футбол нередко приносит результат. Для меня это не тот футбол, который я полюбил в детстве. Когда ты забиваешь, а потом всей командой отходишь назад охранять свое преимущество… Не по нраву мне это. Но я никого не осуждаю.

«Ростов» – качественная команда. В конце концов, у каждого свои взгляды на футбол. Выиграл же «Челси» с Ди Маттео Лигу чемпионов, и это достижение у клуба теперь не отнять!» – рассказал Муса.

Свой следующий матч ЦСКА проведет в Москве против «Мордовии» в субботу, 9 апреля, в 13:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Ростов Муса Ахмед
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evilfox
1460019954
Сами в лч во что играете, махмуд? Вот там у самих же настоящий автобус... А Ростов сейчас играет в футбол... если кто-то помнит Милан 80-х, вот очень похоже. Оборона от атаки и просто мощнейший прессинг. Удачи им, у них нелегкий путь. Желаю взять медали в этом году.
Ответить
vgarakh
1460025124
Мусса наивный мальчик. Он в обиде на Ростов, потому , что по головке получил от Наваса.
Ответить
FanatSerj
1460026384
От он смешной мальчик, а с Зенитом ЦСКА прям супер на атаковало и показала очень зрелищный футбол ))) Так же 2-0 всосали как и с Ростовом и даже забить не смогли.
Ответить
vgarakh
1460027330
А ты хочешь, чтобы тебе проходной двор устроили?
Ответить
kotmyshka
1460033199
Экий у тебя нрав. Но я тебя не осуждаю.
Ответить
romario7777
1460033656
Вы прям супер атакующий футбол показываете.
Ответить
1cent
1460036173
хотел сказать мусоль банан но подумал что обвинят в расизме поэтому : Муса мусоль питюн!
Ответить
iuda
1460036533
Видать мало получил по тыкве
Ответить
zenit888
1460037863
Вы как в ЛЧ играли? Даже из штрафной площади не выходили. Критикуй своего Слуцкого. С пальмы слез и запел по петушиному.
Ответить
Black Giz
1460048285
Каждый подгоняет тактику своей команды исходя из качества и уровня своих игроков. Слуцкий сколько тренирует ЦСКА с одним и тем же составом? А теперь сколько Бердыев? Естественно сначала надо наладить дела в обороне, а затем уж и за атаку приниматься.
Ответить
Главные новости
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
15
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Все новости
Все новости
Гладилин – о Батракове: «Локомотив» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
11
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
124
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
10
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
14
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+