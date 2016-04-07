Муса: «Оборонительный футбол «Ростова» мне не по нраву»

Форвард ЦСКА Ахмед Муса признался, что его нисколько не удивляет лидерство «Ростова» в текущем сезоне.

«Меня не очень удивляет лидерство «Ростова». Такой оборонительный футбол нередко приносит результат. Для меня это не тот футбол, который я полюбил в детстве. Когда ты забиваешь, а потом всей командой отходишь назад охранять свое преимущество… Не по нраву мне это. Но я никого не осуждаю.

«Ростов» – качественная команда. В конце концов, у каждого свои взгляды на футбол. Выиграл же «Челси» с Ди Маттео Лигу чемпионов, и это достижение у клуба теперь не отнять!» – рассказал Муса.

Свой следующий матч ЦСКА проведет в Москве против «Мордовии» в субботу, 9 апреля, в 13:30 по московскому времени.