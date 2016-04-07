Давид Луис: «Не мог не сфолить»

Защитник «ПСЖ» Давид Луис стал рекордсменом Лиги чемпионов, заработав самую быструю желтую карточку в матче с «Манчестер Сити».

«В эпизоде с пенальти я опередил соперника и был контакт, поэтому все справедливо. Несмотря на ничью в Париже – мы верим в общий успех.

Жаль, что я получил предупреждение, что не позволит мне сыграть в ответном матче, но я не мог поступить иначе в той ситуации», – заявил Давид Луис.

Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 2:2.