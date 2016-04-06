Каспер Шмейхель: «Настоящее давление было в прошлом сезоне, а сейчас мы наслаждаемся»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал о настроении команды в свете успешного выступления в этом сезоне.

«Мы больше не испытываем давления – это замечательно. Давление было в прошлом сезоне, когда нас прижали к стене и приходилось сражаться за выживание.

Вылет из АПЛ означает очень многое для клуба, города и всего сообщества. Люди теряют работу. Это стало бы для нас катастрофой. Вот это было настоящее давление, а сейчас все прекрасно. Мы наслаждаемся», – сказал Шмейхель.